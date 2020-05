Viseu – Detido por tráfico de droga

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, ontem, dia 11 de maio, deteve um homem, de 40 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Viseu.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo, e, em virtude de o ocupante ter adotado um comportamento suspeito perante a presença da Guarda, foi realizada uma busca à viatura, tendo culminado na apreensão do seguinte material:

· 11 doses de cocaína;

· Sete doses de heroína;

· Uma dose de haxixe;

· 2 225 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.