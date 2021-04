Viseu Dão Lafões recebe um centro Europe Direct

É já na próxima segunda-feira, dia 03 de maio, fruto de uma candidatura apresentada em resposta a um convite lançado pela Comissão Europeia, que a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões irá inaugurar o seu primeiro centro Europe Direct Viseu Dão Lafões (2021-2025).

O Europe Direct Viseu Dão Lafões será um dos 15 centros de nova geração que atuam, em Portugal, enquanto espaço privilegiado de diálogo para a promoção do projeto europeu.

A sua área de intervenção abrange o território de Viseu Dão Lafões e a Região de Aveiro e irá trabalhar em estreita colaboração com a Representação da Comissão e com o Gabinete do Parlamento Europeu no respetivo Estado Membro (Portugal).

O Europe Direct Viseu Dão Lafões, entre outras valências, atuará como intermediário entre os cidadãos, empresas, instituições locais e a UE, disponibilizando informação, orientação, assistência e respostas a perguntas sobre as instituições, legislação, políticas, programas e possibilidades de financiamento europeu.

Segundo o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “A missão do Europe Direct Viseu Dão Lafões é ser um dinamizador do espírito europeu a nível regional, atuando como ponto de encontro entre a União Europeia e os cidadãos, empresas e instituições de Viseu Dão Lafões e da Região de Aveiro”, prosseguiu dando nota que “este Centro é mais um passo importante para a região Viseu Dão Lafões e para os seus Municípios na proximidade institucional com a EU”.