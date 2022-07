Viseu Dão Lafões propõe “Um verão sem comparação”

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões espera atingir este verão “números históricos” em termos de procura turística, no âmbito de uma campanha hoje divulgada que assenta nas experiências diversificadas que os 14 concelhos da região oferecem.

Intitulada “Um verão sem comparação”, a campanha aposta “nas características mais fortes e identitárias de um território único”.

“Queremos com esta campanha impulsionar um desempenho que será a todos os títulos excecional, pelo que representa em termos de recuperação dos anos marcados pela pandemia, e considerando até os melhores números anteriores”, explicou o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas.

Segundo o também presidente da Câmara de Viseu, “as previsões apontam para números históricos” e, neste âmbito, “será o melhor verão ou, seguramente, um dos melhores de sempre, na região, em termos de procura turística”.

Na campanha, o território de Viseu Dão Lafões “assume-se como ponto de referência para as férias de sonho dos amantes da natureza, dos apaixonados pela gastronomia e vinhos, bem como de todos os adeptos de propostas de saúde e bem-estar, que, sozinhos ou acompanhados, desejam tirar o melhor partido do seu tempo de lazer”.

O mote “Um verão sem comparação” pretende enaltecer “os verdes vivos da natureza, durante o dia”, e o “céu cheio de estrelas, durante a noite”, as ruas com história e as pessoas que têm muito para contar, os “pratos típicos com sabores que ficam na memória”, os ofícios que se vão mantendo de geração em geração, as “águas que retemperam o corpo” e o “vinho com que se brinda a tudo o que falta descobrir”.

Para Fernando Ruas, “esta vasta região, localizada bem no coração de Portugal, composta por 14 municípios, tem na diversidade de oferta um dos seus maiores tesouros” e, “por mais que se visite, revisite e explore, há sempre algo por descobrir”.

“Um verão sem comparação é um convite aberto a todos os portugueses, para que desfrutem e se apaixonem por Viseu Dão Lafões”, frisou.

O secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, lembrou que, no ano passado, tinha sido desenvolvida a campanha “O verão é aqui!”.

Agora, “a CIM dá continuidade à sua aposta de promoção do território e de comunicação dos seus produtos turísticos integrados, particularmente valorizados por um turista que procura atividades ao ar livre associadas à natureza e à rede cultural e patrimonial da região”, acrescentou.