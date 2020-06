Viseu |Agrupamento de Escolas de Nelas, vence Sessão Distrital do Concurso EUROSCOLA

O Agrupamento de Escolas de Nelas ficou em primeiro lugar na fase distrital do Concurso EUROSCOLA de 2020.

Seis das vinte e oito escolas que participaram no programa Parlamento dos Jovens, concorreram ao Euroscola: Escola Secundária Alves Martins (Viseu); Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; Agrupamento de Escolas de Nelas; Agrupamento de Escolas de Mangualde; Escola Secundária Viriato (Viseu); Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim.

O tema do concurso na edição 2020 é: “Valores europeus: também são os teus!”

O Júri, constituído por Cristina Brasete (Vereadora da Educação, Ação Social, Proteção Civil e Polícia Municipal na CMV), Paula Bettencourt (Jurista Instituto Politécnico de Viseu) e Paulo Alves (Professor Investigador da Escola Superior de Educação de Viseu) avaliou os trabalhos escritos e apresentados em vídeo, tendo atribuído a vitória ao Agrupamento de Escolas de Nelas, representado pelos alunos Vanessa Silva e Bruno Almeida.

O trabalho vencedor será agora apreciado por um Júri Nacional que irá decidir quais as escolas que participarão nas Sessões EUROSCOLA, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Este Concurso é organizado a nível nacional pelo IPDJ, I.P. e pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, com a participação da Assembleia da República e das Direções Regionais da Juventude dos Açores e da Madeira.

O objetivo do Concurso é selecionar as Escolas que irão participar nas Sessões EUROSCOLA, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Podem concorrer as Escolas do Ensino Secundário que participam no Programa Parlamento dos Jovens.