Violência doméstica: Pulseira eletrónica para homem suspeito de agressão em Resende

Um homem de 46 anos foi detido por alegadas agressões à sua esposa e ficou com pulseira eletrónica e obrigado a afastamento de 500 metros daquela eventual vítima, informou hoje a GNR.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem, ouvido hoje no Tribunal de Viseu, ficou sujeito a “pulseira eletrónica, apresentações semanais às autoridades e obrigatoriedade de afastamento de 500 metros” da alegada vítima.

Em comunicado de imprensa, a GNR contou que, na segunda-feira, deteve um homem de 46 anos, por violência doméstica, no concelho de Resende, no norte do distrito de Viseu.

“No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR depararam-se com um veículo a circular em sentido oposto, tendo verificado que o condutor desferia várias agressões na passageira, que seguia ao seu lado, em ato contínuo”, contou.

A GNR informou que os militares abordaram o veículo, “tendo verificado que a passageira era esposa do condutor” e que “estava amedrontada e em pânico, sendo evidentes vários ferimentos em toda a face e pescoço”.

O homem foi ouvido hoje no Tribunal de Viseu, que lhe decretou as medidas de coação.