Via estruturante de ligação a Santo Estevão com conclusão prevista para novembro

A intervenção com um custo estimado de mais de 1 milhão de euros, inclui ainda a conclusão da Avenida Europa

A via estruturante, que inclui a conclusão da Avenida Europa e fará a ligação a Santo Estevão, estará terminada em novembro de 2020. O Presidente da Município de Viseu, António Almeida Henriques, comprovou o bom andamento da obra numa visita técnica realizada ao local. A intervenção, que consiste na construção e reconstrução da rede viária, representa um investimento superior a 1 milhão de euros por parte da autarquia.

“Trata-se de uma obra estruturante para a cidade, que irá facilitar o acesso dos habitantes a urbanizações ali localizadas, mas também a Orgens e à Escola Rolando de Oliveira”, refere António Almeida Henriques. A intervenção, no âmbito do Plano de Pormenor 1 (PP1). inclui ainda o ordenamento das intersecções e o tratamento da sinalização horizontal e vertical.

Estão também abrangidas na intervenção todas as infraestruturas públicas, nomeadamente a rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de drenagem de águas pluviais, iluminação pública, rede de distribuição de energia elétrica e rede de telecomunicações. No que respeita à iluminação pública, saliente-se o inovador sistema de telegestão, com controlo central e transmissão bidirecional, que permite obter informação extra de cada ponto, como a luminosidade por zonas ou a qualidade do ar.

Os passeios e estacionamentos cumprem também com o regulamento de acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada. Todos os arruamentos contemplam a plantação de espécies arbóreas ao longo dos passeios ou localizadas em zonas de estacionamento. Por último, refira-se que será também neste local que ficará parte da futura Ecopista do Vouga, mais um equipamento que posiciona Viseu como uma cidade que privilegia a prática de atividade física ao ar livre e a qualidade de vida.