Um ano de guerra: Conferência sobre a guerra na Ucrânia no IPV

No próximo dia 24 de fevereiro, data em que perfaz um ano de guerra da Ucrânia, o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) promove na Aula Magna uma conferência subordinada ao tema, procurando assinalar esta devastadora ofensiva militar na Ucrânia.

A conferência terá início pelas 17h e conta com a presença de Nádia Umanska, Vice-presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Liliana Reis, professora de Relações Internacionais da UBI e Isidro Pereira, Major General especialista militar.

A guerra sediada na Ucrânia afeta toda a Europa, causando uma mudança geopolítica no mundo e uma guerra de valores que a todos envolve e Portugal não fica de fora.

Desafia-se a ordem, desafia-se a democracia, desafia-se o direito internacional e os valores europeus estão em risco.

Questionamos o preço desta guerra!

A resposta não passa por enfraquecer o apoio à Ucrânia e em Viseu deu-se o exemplo desde o primeiro dia. O IPV integrado na Rede Solidária de Viseu, quer juntar-se, mais uma vez, à comunidade ucraniana local, aos refugiados e a todos quantos na Ucrânia lutam pela sua soberania e independência.

Nesta conferência, os oradores farão um balanço do que tem sido a vida dos ucranianos em Portugal durante este longo ano de guerra, debruçando-se sobre as implicações futuras na geoestratégia da Europa, as perturbações socioeconómicas, pontos-chave da vulnerabilidade na Europa, como consequência da guerra, e o que está a ser feito para mitigar essas vulnerabilidades. Será ainda feita a análise técnico-militar do que aconteceu no terreno e o que podemos esperar no desenrolar das operações militares da guerra em curso, capazes de ditar a vitória da Ucrânia e recolocar o mundo no caminho da Paz.

O IPV convida todos os Viseenses e toda a comunidade ucraniana a associarem-se a este momento evocativo da coragem e da resiliência de um povo que há quase um ano paga com sangue uma luta que é de todos, a luta pela Liberdade, Democracia e Paz na Europa!