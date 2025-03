Desafios no setor automóvel e na mobilidade elétrica em 2025

O setor automóvel está desde o final do sec. XX sob grandes transformações que se

devem a dar resposta às mudanças globais e geopolíticas em torno da fonte fóssil que o

alimenta desde a sua origem, ao aumento do preço, à necessidade de diminuição da

dependência e da redução das emissões.

Os desenvolvimentos entretanto ocorridos nas tecnologias de armazenamento de energia

elétrica aplicados às T.I.C., transpostos para a mobilidade elétrica por novos fabricantes

viabilizaram veículos elétricos que iniciaram uma transformação profunda no panorama

vigente.

Em qualquer domínio em que há uma disrupção tecnológica, os que se adaptam

sobrevivem, os outros definham e saem do mercado. A mudança em curso no setor da

mobilidade foi subvalorizada pelos incumbentes e só mais recentemente estes se

sentiram obrigados a reagir. Em 2025 vivemos uma situação muito peculiar afetada

pelas guerras em curso e modificações na geopolítica e no funcionamento dos mercados

impostos pelas maiores potências económicas e militares. Mas o movimento de

eletrificação de todas as atividades é imparável e vai ocorrendo no decurso deste

século XXI.

No domínio da mobilidade elétrica o pioneirismo dos novos fabricantes seguido já pela

maioria dos restantes, está hoje a oferecer produtos com qualidade, funcionalidades e

longevidade para além da imaginação mais fértil de uma década atrás.

Se deseja ficar a par do que se passa ao nível: – da situação da indústria automóvel a

nível global, – das arquiteturas em uso, – da inviabilidade do hidrogénio, – da evolução

na segurança, na densidade de energia e no preço das células de bateria, – nas novas

formas de fabricar, – nos carros solares, – na segurança, fiabilidade e longevidade da

tecnologia, – na condução autónoma, – na eletrificação dos transportes pesados e –na

aviação elétrica… venha ter connosco.

Entrada Gratuita!