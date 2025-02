Projeto de mobilidade Bora! visita alunos da região Viseu Dão Lafões

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões informou hoje que levará o projeto de mobilidade Bora! às escolas da região com o intuito de sensibilizar os alunos para a importância de hábitos de vida saudável.

Numa nota de imprensa, a CIM Viseu Dão Lafões indica que entre os principais objetivos da visita às escolas do projeto Bora! está o de “promover a mobilidade sustentável” e o de “sensibilizar os jovens para a importância de adotarem hábitos de vida saudáveis e sustentáveis”.

O Bora! é o nome dado pela CIM Viseu Dão Lafões ao sistema público de bicicletas partilhadas.

“Durante as sessões, em horário letivo, os alunos terão a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do sistema Bora!, explorar as vantagens do uso da bicicleta no dia a dia e participar em jogos interativos sobre segurança rodoviária e mobilidade sustentável”, indica o documento.

Ainda segundo a nota de imprensa, o programa inclui a atividade “Postcard to the Mayor” (um postal para o presidente, tradução livre), na qual os jovens podem apresentar sugestões para melhorar a mobilidade na sua comunidade e serão entregues aos respetivos autarcas respetivos e também à CIM Viseu Dão Lafões.

Assim, e em parceria com os agrupamentos de escolas da região, o projeto inicia na próxima segunda-feira, dia 10, uma digressão pelas escolas, com arranque agendado para Viseu (Agrupamento de Escolas Grão Vasco) e Penalva do Castelo.

Seguem-se ao longo da semana os agrupamentos escolares de Oliveira de Frades, Tondela (AE Tomaz Ribeiro), Vila Nova de Paiva (AE Aquilino Ribeiro), Aguiar da Beira, Mangualde, Castro Daire, Vouzela, Santa Comba Dão.

“Com esta iniciativa, desenvolvida no âmbito da rede Europeia Econneting, a CIM Viseu Dão Lafões reforça o seu compromisso na promoção de um território mais sustentável e na sensibilização das novas gerações para formas de mobilidade urbano-rural mais ecológicas e seguras”, defende a CIM.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).