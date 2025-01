Lamego assinala Dia Internacional da Educação com oferta de papel semente

O Município de Lamego assinalou, este ano, o Dia Internacional da Educação com a oferta de um kit constituído por papel semente e um lápis a todas as crianças da rede pública do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho.Simbolicamente, a Vice-Presidente Catarina Ribeiro ajudou à distribuição destas lembranças junto de alguns alunos da Escola Básica Nº2, tendo sido acompanhada pela equipa educativa deste estabelecimento de ensino.

A autarca renovou o seu compromisso de continuar a trabalhar em prol do setor da educação para que os estudantes tenham um ensino de excelência. Agradeceu ainda a colaboração e o esforço dos professores e dos outros profissionais na promoção do direito à educação, como pilar essencial para garantir o desenvolvimento social e criar oportunidades inclusivas.

As crianças foram convidadas, no final, a plantar nas suas casas o papel semente e assistirem ao crescimento de alfazema.