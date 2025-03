ELEIÇÕES PARA O CONSELHO GERAL DO IPV

No próximo dia 21 de março de 2025, terão lugar as eleições para o Conselho

Geral do Instituto Politécnico de Viseu.

No dia ontem foi divulgada a Lista A de professores a candidatos.

Joaquim Antunes, docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu,

na qualidade de mandatário da Lista A afirmou, “é com entusiasmo que apresento os

colegas que integram esta equipa, cuja dedicação e experiência serão determinantes

para os desafios do próximo quadriénio. Brevemente, partilharemos o nosso Programa

de Ação para 2025-2029, detalhando as propostas e os objetivos que norteiam esta

candidatura.”

Para o mandatário “a Lista A volta a apresentar-se a este desafio, dando

continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2021. Sob o lema “Incluir + | Participar

| Valorizar +”, esta candidatura reafirma o seu compromisso com uma governação

participativa e um IPV cada vez mais forte e reconhecido.”

LISTA A

MANDATÁRIO

Joaquim Antunes, Professor Coordenador com Agregação na ESTGV

LISTA DE PROFESSORES CANDIDATOS

José dos Santos Costa, Professor Coordenador na ESSV

Helena Maria Vala Correia, Professora Coordenadora com Agregação na ESAV

João Manuel Vinhas Ramos Marques, Professor Coordenador na ESTGV

Cristina Azevedo Gomes, Professora Coordenadora da ESEV

Miguel Ângelo Mota, Professor Adjunto na ESTGL

António Ventura Gouveia, Professor Coordenador na ESTGV

Manuela Ferreira, Professora Coordenadora Principal na ESSV

João Paulo Balula, Professor Coordenador na ESEV

Anabela Fragata, Professora Coordenadora na ESTGL

Hélder Filipe dos Santos Viana, Professor Coordenador na ESAV

Cristina Barroco, Professora Coordenadora na ESTGV

Maria Pacheco Figueiredo, Professora Adjunta na ESEV

Eduardo Miguel Mendonça Gouveia, Professor Coordenador na ESTGV

José Manuel de Almeida Pereira, Professor Adjunto na ESEV

Ana Cristina Wanzeller Lacerda, Professora Coordenadora na ESTGV

Carlos Manuel Sousa Albuquerque, Professor Coordenador na ESSV

Maria João Lima, Professora Coordenadora na ESAV

Luísa Paula Augusto, Professora Adjunta na ESEV

António Madureira Dias, Professor Adjunto na ESSV

Ana Teresa Bernardo Guia, Professora Adjunta na ESTGL

Joana Rita Silva Fialho, Professora Adjunta da ESTGV

Jorge Belarmino Oliveira, Professor Coordenador na ESAV

Isabel Paula Lopes Brás, Professora Coordenadora na ESTGV

Abel Aurélio Figueiredo, Professor Coordenador na ESEV

Cabe ao Conselho Geral do Politécnico de Viseu (PV), órgão máximo da

instituição, a responsabilidade de eleger o presidente do PV e aprovar as suas estratégias

a nível científico, pedagógico e financeiro.

Conselho Geral é composto por 16 representantes do conjunto dos professores e

investigadores, cinco representantes dos estudantes e nove personalidades externas de

reconhecido mérito, com conhecimentos e experiência relevantes para a instituição.