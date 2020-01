Turismo Centro de Portugal saúda anúncio de descontos nas portagens do Interior

A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP) recebeu com agrado as propostas anunciadas hoje pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que têm como objetivo atrair pessoas e empresas para o Interior do país.

Em particular, a TCP elogia a proposta que prevê descontos nas portagens para quem visitar o Interior aos fins de semana. Recorde-se que a Ministra Ana Abrunhosa anunciou esta manhã que o seu gabinete está a trabalhar num “modelo de desconto de portagens para o Interior baseado em desconto de quantidades e descontos no fim de semana, que beneficie os utilizadores frequentes e aqueles que desejem visitar o Interior”.

“Saúdo esta iniciativa do Governo, e da Ministra Ana Abrunhosa em particular, que demonstra ser uma profunda conhecedora dos territórios do Interior e dos problemas específicos com que se deparam estas populações”, sublinha Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“Não se conhecendo ainda o valor dos descontos, obviamente que esperamos que possam ser decisivos para aumentar a competitividade e a atratividade do território. É um estímulo que poderá ser muito positivo. Há muito que defendemos que o valor elevado das portagens é um elemento dissuasor, que afasta os turistas interessados em descobrir o Interior do país e que veio agravar os problemas dos territórios de baixa densidade, constituindo um obstáculo ao desenvolvimento. Medidas como esta são fundamentais para atrair pessoas a regiões que enfrentam situações de despovoamento e desertificação”, acrescenta.

“Deixo também um desafio à senhora Ministra para que nos ajude noutras questões rodoviárias que estão por cumprir e que são vitais para a mobilidade nos territórios do Interior. Refiro-me ao IC6, por exemplo, que tarda em ter a sua resolução, ou à modernização da linha da Beira Alta. A senhora Ministra tem uma posição privilegiada dentro do Governo para que se tornem realidade”, destaca ainda Pedro Machado.

Esta manhã, a Ministra Ana Abrunhosa deu ainda a conhecer apoios financeiros para quem trabalha no Interior, através de redes de apoio locais e regionais e da divulgação de incentivos dos municípios às empresas e às famílias que se queiram fixar nestes territórios. Uma taxa especial de IRC para as pequenas e médias empresas do Interior é outra das medidas propostas.