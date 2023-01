Três homens detidos em flagrante por caça ilegal em Mangualde

O Comando Territorial de Viseu da GNR anunciou que deteve, no último sábado, “três homens com idades compreendidas entre os 40 e os 64 anos, por caça ilegal, no concelho de Mangualde.

Uma nota de imprensa da GNR indica que a detenção, realizada pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mangualde, no distrito de Viseu, ocorreu durante uma “ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório” no concelho.

“Os elementos do NPA detetaram os suspeitos a praticar o ato venatório a menos de 250 metros de um aglomerado populacional e em dia de não caça em Zona de Caça Associativa, motivo que levou às suas detenções em flagrante”, especifica.

No decorrer da ação policial, a GNR apreendeu “três armas de caça, três cartas de caçador, três livretes de manifesto de arma de caça e 328 cartuchos”, tendo os detidos sido constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde.