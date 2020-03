Transmissão do Espectáculo “Maldita Cocaína” de Filipe La Féria

). O Teatro Politeama vai transmitir o espectáculo “Maldita Cocaína”, até dia 31 de Março, às 21h30, na sua página do facebook ( facebook.com/teatro.politeama ).

Este grande espectáculo de Filipe La Féria de 1993 mistura realidade e ficção, baseado em eventos e locais da moda de Lisboa dos anos 20.

Filipe La Féria criou um musical onde se cruzam o burlão Alves dos Reis, ‘Garçones’, os Camisas Negras, o Repórter X, Charleston, Política e até Fernando Pessoa.

Participam neste espectáculo Ruy de Carvalho, Simone de Oliveira, Carlos Quintas, Rita Ribeiro, Manuel Coelho, Varela Silva, Henrique Feist, Manuela Maria, Helena Afonso, Vera Mónica, João Baião, Joaquim Monchique, José Manuel Rosado, Wanda Stuart e Fernando Heitor, entre outros. Camané faz aqui a sua primeira apresentação.

Depois do sucesso “Passa por mim no Rossio”, esta foi a segunda produção de um género responsável pela revitalização comercial do teatro nacional, retomando referências históricas do teatro popular português, nomeadamente a revista.

Após obras de remodelação no histórico Teatro Politeama, a reabertura deu-se com este musical.