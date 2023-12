Os trabalhadores do Município de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, associaram-se ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, da delegação regional de Coimbra, para uma colheita de sangue.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, a colheita de sangue conta ainda com os bombeiros voluntários locais e acontece no dia 27 de dezembro, no salão da associação humanitária.