Tourism Explorers chega a Viseu!

O maior programa nacional de criação e aceleração de startups na área do Turismo chega, pela primeira vez, a Viseu. Inscrições arrancaram esta terça-feira.

A 4ª edição do programa que pretende capacitar os empreendedores de todo o país e ajudar a reduzir as assimetrias regionais, chega, pela primeira vez, a Viseu. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas até ao dia 07 de outubro em www.tourismexplorers.pt.

No seguimento da pandemia, “o Turismo foi uma das áreas mais castigadas, mas também uma das que continua com enorme potencial. Os ativos do turismo continuam todos cá: as pessoas, os monumentos, o clima extraordinário, a cultura e as histórias”, diz António Lucena de Faria, Fundador e CEO da Fábrica de Startups. António afirma que os turistas irão voltar e, por isso, é necessário “ensinar e ajudar as pessoas que querem criar os seus negócios empreendedores” no setor do turismo.

Dividido em Ideação e Aceleração, o Tourism Explorers vai decorrer, em simultâneo (através de Live-Streaming), em mais 11 cidades portuguesas, para além de Viseu: Aveiro, Beja, Caldas da Rainha, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Lisboa, Porto, São Miguel e Setúbal.

Na Ideação, os participantes vão ter de encontrar uma solução inovadora para o desafio que lhes for colocado. Na Aceleração, as equipas vão ter oportunidade de testar e validar o seu modelo de negócio.

Depois de 3 edições de sucesso, a Fábrica de Startups, em parceria com o Turismo de Portugal, volta a apoiar os participantes a:

● Criar novos negócios de sucesso;

● Definir a melhor estratégia para o seu negócio;

● Adaptar o seu negócio a uma nova realidade;

● Aceder a uma rede única de mentores nacionais, parceiros especialistas no setor, potenciais clientes e investidores.

Lançado em 2017, o Tourism Explorers já envolveu mais de 730 empreendedores, espalhados por 17 cidades, e contribuiu para o desenvolvimento de mais de 290 startups. E, de acordo com o mais recente Relatório de Impacto, 60% das startups que participaram neste programa continuam ativas (mas em diferentes fases), 23% recebeu algum tipo de investimento (43% diz ter recebido investimento privado) e 13% conseguiu internacionalizar o seu negócio (sendo que a maior concentração recai sobre Espanha e o Brasil).

Entre os casos mais conhecidos de startups que participaram no Tourism Explorers e que receberam investimento destacam-se a Sailside, a Live Electric Tours (também galardoada com o prémio de Melhor Startup de Turismo da Europa, em 2018, nos Startup Europe Awards), a Bag4Days e a Try Portugal.

Para a concretização deste programa, a Fábrica de Startups e o Turismo de Portugal contam com o apoio do Instituto Politécnico de Viseu.

TIMELINE:

● Período de Candidaturas – de 21 de julho até 07 de outubro

● Programa de Ideação – 21, 22 e 23 de outubro

● Programa de Aceleração – de 03 a 26 de novembro

● Grande Final Nacional – 03 de dezembro