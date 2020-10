O Comando Territorial de Viseu realizou ontem, dia 22 de outubro, pelas 09h00, a cerimónia de tomada de posse do novo Comandante do Comando Territorial de Viseu, tenente-coronel Vítor Assunção, numa cerimónia que foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Clero, que conferiu posse, e que teve lugar nas instalações do Comando da Unidade.

O tenente-coronel Vítor Assunção é natural de Lalim, concelho de Lamego e nasceu no dia 20 de março de 1967. É mestre em Ciências Militares, na especialidade Segurança (GNR), pela Academia Militar, Mestre em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e possui uma pós-graduação em Estudos Avançados em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1992, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, das quais se destacam:

ü Comandante de Pelotão de Ordem Pública, no antigo Regimento de Infantaria;

ü Comandante do Subdestacamento Fiscal de Olhão;

ü Chefe do Centro de Comando e Controlo de Olhão, da antiga Brigada Fiscal;

ü Comandante dos Destacamentos Territoriais de Montemor-o-Velho e de Coimbra;

ü Adjunto do Chefe Secção de Investigação Criminal da antiga Brigada Fiscal;

ü Adjunto do Chefe da Secção de Operações, Informações e Relações Públicas da Unidade de Ação Fiscal;

ü Chefe da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros do Comando Territorial de Coimbra e da Unidade de Ação Fiscal;

ü Chefe da Secção de Operações, Informações e Relações Públicas da Unidade de Intervenção;

ü Chefe da Divisão de Estudos, Planeamento e Organização, da Direção de Operações, do Comando Operacional;

ü Comandante do Batalhão Escolar no Centro de Formação da Figueira da Foz, da Escola da Guarda;

ü Assessor Jurídico na Divisão de Assessoria Jurídica do Comando-Geral;

ü Comandante do Centro de Formação da Figueira da Foz, da Escola da Guarda.

Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações.

O Comando Territorial de Viseu é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 4 879,30 km2 e a responsabilidade da segurança de 325.1645 habitantes. Integra um Destacamento de Intervenção, um Destacamento de Trânsito e cinco Destacamentos Territoriais, designadamente: Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Santa Comba Dão e Viseu, dispondo cada um deles de vários Postos Territoriais, num total de 30.