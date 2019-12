THE DAY AFTER – “XMAS ON THE DANCEFLOOR” OS MELHORES ARTISTAS EM CINCO PISTAS DE DANÇA

A discoteca The Day After, em Viseu, vai voltar a viver mais uma das grandes noites de animação no sábado, dia 14 de dezembro, com a festa “Xmas on the Dancefloor”. O emblemático espaço de diversão noturna, que abre portas duas vezes por ano para festas especiais, reunirá os melhores artistas em cinco pistas de dança.

Na DANCETERIA, o “warm up” será realizado pelo Dj Pardal, um dos mais versáteis “dj’s” “mainstream” com uma “playlist” que integra os grandes êxitos, dos anos 80 à atualidade. O palco da DANCETERIA terá, a seguir, a atuação ao vivo da banda do filme “Variações”, que junta Sérgio Praia, o ator que interpreta o papel de António Variações, e os músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e Armando Teixeira – produtor musical responsável pela banda sonora da película. “Toma o comprimido”, a “Teia”, “Perdi a memória”, a “Canção do engate” ou “Quero dar nas vistas”, um tema inédito encontrado no espólio de António Variações, são algumas das músicas que serão apresentadas, ao vivo, num espetáculo único e repleto de surpresas e emoções.

Para continuar a noite, uma das figuras mais carismáticas da rádio nacional, o Dj e humorista Fernando Alvim, assumirá os “comandos” da DANCETERIA..

No BAR AMERICANO, The Legendary Tigerman, um dos músicos portugueses com uma carreira internacional consolidada, tocará clássicos que o influenciaram em forma “one-man-band” com o sax barítono do mestre Cabrita. As aparições como “one-man-band” são raras e muito especiais, marcando, muito pontualmente, um regresso a um formato muito querido que fará sempre parte da história de The Legendary Tigerman. A completar a noite no Bar Americano, estarão o Dj Rocha “The Rock”, com um “set” dedicado ao som indie e Sir Couto, com uma mistura de “Hip Hop”, “Rock”, “Punk” e “Metal”.

O AFTERBEAT, outra das pistas da The Day After, recebe a aclamada dupla de Dj’s “Club Banditz” que já atuou no Meo Arena, lado a lado, com Axwell & Ingrosso (Swedish HouseMafia). Trabalham em parceria com Monster Betsby Dr Dre participando em festivais como Sun City Music Festival (USA). Pela Universal (USA) produziram o sucesso “Open Your Eyes” e o tema “Impossible”, com êxito nos USA, Panamá, Portugal e México. Esta pista recebe, também, o Dj Rumble, o dj escolhido para realizar a abertura do “RFM Somnii 2019”. E para completar o “set”, a festa contará com o acor e Dj inglês, Aaron Bladen.

O famoso KARTÓDROMO da discoteca vira pista de dança com o novo conceito que está a deslumbrar nas noites de Lisboa. “Pegadinha”, um festival do melhor Funk brasileiro, com uma grande produção audiovisual e efeitos especiais. Edmundo Vieira, ex-membro dos DZRT, apresentará na festa um novo conceito que vai estrear no The Day After: “Remember Geração Morangos”. Os participantes vão poder cantar os principais “hits” que marcaram a geração morangos, bem como os melhores sucessos da antiga “boysband” DZRT.

Por sua vez, a TORRE MILLENNIUM abre portas ao “karaoke”, com as músicas que fizeram sucesso e marcaram várias gerações, agora nas vozes dos “cantores” mais “atrevidos”.

Os resistentes do “Xmas on the Dancefloor” terão, noite dento, no PÁTIO DAS DELÍCIAS, as saborosas sandes de leitão, pão com chouriço, bifanas e pastéis de nata. A partir das 23h00 e até às 6h00 haverá um serviço de autocarros gratuito do Rossio/ Av. 25 de Abril – The Day After – Rossio/ Av. 25 de Abril.

Os bilhetes estão à venda na Agência Mundicor, localizada no Piso -1 do Palácio do Gelo Shopping, em Viseu e na Ticketline.

Foto : Dão e Demo