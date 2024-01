Técnicos florestais em Espanha para participar em projeto da CIM Viseu Dão Lafões

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje que uma equipa de técnicos florestais está até sexta-feira numa visita de campo integrada no projeto europeu Life Landscape Fire, na Região da Extremadura, na zona de Valência de Alcântara e na Serra de Hurdes, em Espanha.

Segundo uma nota de imprensa, durante o evento, os participantes têm a oportunidade de conhecer locais intervencionados pelo projeto, que envolve zonas com ações de fogo controlado, situados na região fronteiriça e com parceiros espanhóis do projeto.

“O programa LIFE Landscape Fire é de vital importância para a nossa região. Não é de mais recordar que grande parte do nosso território é constituído por vastas manchas florestais que, com as alterações climáticas, estão sob ameaça crescente dos fogos florestais”, afirma o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões.

Nuno Martinho defende, assim, que “assumem grande importância todas as iniciativas que tenham como objetivo uma melhor prevenção e gestão dos incêndios, como é o caso do LIFE Landscape Fire”.