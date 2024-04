Histórias, degustações e música animam Mercado 02 de Maio em Viseu

Histórias, degustações, demonstrações e muita música vão animar o Mercado 02 de Maio, em Viseu, a partir de sexta-feira, durante um evento que celebra “os saberes, sabores e aromas do Dão”.

Viseu Destino Gastronómico é o nome do evento que decorrerá durante três dias, apadrinhado pelo chef Diogo Rocha (do restaurante Estrela Michelin Mesa de Lemos) e que foi hoje apresentado.

Em fevereiro, Viseu foi eleito Destino Gastronómico do Ano pela Revista de Vinhos e o município decidiu celebrar esta distinção com a realização do evento.

“Queremos que seja uma marca, não só para agradecer a quem nos levou até aqui, mas também para irmos mostrando uma obra que foi polémica”, justificou o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, referindo-se à requalificação do Mercado 02 de Maio.

O autarca disse que olha para o Mercado 02 de Maio “como quem se atreveu a comprar um Rolls-Royce mesmo com dificuldades, mas agora tem que lhe dar o melhor uso”.

“É o que estamos a tentar fazer com o Mercado 02 de Maio, com todas as polémicas que há à volta”, realçou Fernando Ruas, acrescentando que o objetivo é que estas “esmoreçam por as pessoas constatarem que a funcionalidade pode ser cada vez melhor”.

No Mercado 02 de Maio, durante sexta-feira, sábado e domingo, restaurantes do concelho darão a conhecer histórias da gastronomia local e confecionarão petiscos para degustação e quintas do Dão farão provas de vinhos e de azeite.

“Como provar vinho sem fazer má figura?”, com Mafalda Perdigão, da Quinta do Perdigão, é exemplo de um dos ‘workshops’ aberto a todos, sem necessidade de inscrição.

A animação musical ficará a cargo da cantora e atriz portuguesa Sofia Escobar (acompanhada ao piano por Helder Godinho), do coletivo Gira Sol Azul (com Ana Bento, Jasmim Pinto, Joaquim Rodrigues, Bruno Pinto, Olívia Pinto e Lucas Cardoso), do saxofonista Tiago Taborda e de vários DJ.

O chef Diogo Rocha frisou que “Viseu sempre foi conhecido pela gastronomia”, mas o objetivo é mostrar que, além da tradição, “é uma cidade atual”, com novos e diversificados projetos gastronómicos.

“Temos o Cortiço, que provavelmente é dos restaurantes mais emblemáticos e carismáticos de Viseu, com cozinha tradicional portuguesa, temos um (restaurante) mais recente, como o Flora, que recentemente teve distinção no Bib Gourmand (categoria Michelin que distingue os restaurantes com boa relação qualidade/preço) e temos o Home Sushi, de comida asiática”, exemplificou.

Segundo Diogo Rocha, será montado “um palco cozinha, onde haverá pessoas a cozinhar e outras a passar música”, numa dinâmica “muito livre”, que “dará bom ambiente” ao Mercado 02 de Maio.

Após as obras de requalificação do Mercado 02 de Maio, e dando seguimento à intenção da autarquia de aí instalar uma praça da restauração, estão já a funcionar diariamente alguns restaurantes.

“De forma a não entrarmos em conflito com quem está no Mercado 02 de Maio, decidimos apenas dar momentos de degustação” durante o evento, justificou Diogo Rocha.

O Viseu Destino Gastronómico é organizado pelo município, com o apoio da empresa Notch, da Associação Comercial do Distrito de Viseu, da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, da Comissão Vitivinícola Regional do Dão e da Viseu Marca.