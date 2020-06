TATABITATO EM CASA :: transmissão online com Bruno Pinto e Ana Bento

Iniciado em Abril um novo ciclo de encontros com os mais novos e suas famílias, as sessões de TATABITATO continuam neste novo formato online a cada sábado com Ana Bento e Bruno Pinto sempre às 10h30.



Anunciamos mais 3 sessões que acontecem a 13, 20 e 27 de junho: em cada sábado é disponibilizada uma nova sessão cujo vídeo fica disponível durante 1 semana com o respectivo guia de exploração do repertório partilhado.

A música encontro (connosco próprios, com os outros).

A música instrumento de construção de felicidade para a vida.

A música ponte de comunicação/expressão/ interacção.

A música crescimento das várias dimensões do ser.

A música voz-corpo-movimento-objecto: a música é de todos e todos somos (da) música.