TANGERINA nas comemorações dos 20 anos da Biblioteca Municipal de Castro Daire

Tangerina traz consigo um disco com um lado rock/pop como identidade aglomeradora, mas cujas composições são muito influenciadas quer pela harmonia jazz, música erudita, música étnica. Esta fusão de estilos é uma característica permanente nos vários trabalhos que Ana Bento e Bruno Pinto têm desenvolvido enquanto dupla de músicos.

Na senda de Almada Negreiros, a música de Tangerina pretende ser tão simples quanto sofisticada, repleta de dinâmicas ricas e contrastantes, cores luminosas e vitais. TANGERINA é uma viagem pelo universo da palavra feita ora prosa ora poesia num “tom de menino pequeno que está a falar com a sua mãe”. Inspirados no livro A Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros, os artistas recuperam a metáfora da tangerina que rola de um cesto até ao mar e descobre o mundo, e com ela também todos partem à descoberta de novos lugares. Inventar o que já foi inventado emprestando vida e sons a palavras é a proposta deste concerto inspirado no universo dos mais novos, mas decididamente dirigido a todas as idades.Tangerina traz consigo um disco com um lado rock/pop como identidade aglomeradora, mas cujas composições são muito influenciadas quer pela harmonia jazz, música erudita, música étnica. Esta fusão de estilos é uma característica permanente nos vários trabalhos que Ana Bento e Bruno Pinto têm desenvolvido enquanto dupla de músicos.Na senda de Almada Negreiros, a música de Tangerina pretende ser tão simples quanto sofisticada, repleta de dinâmicas ricas e contrastantes, cores luminosas e vitais. Teaser disponível aqui: https://www.youtube.com/ watch?v=5jbnX5WEj2M FICHA ARTÍSTICA Textos: Almada Negreiros e Bruno Pinto

Música: Ana Bento e Bruno Pinto Almada Negreiros e Bruno PintoAna Bento e Bruno Pinto Apoio ao movimento: Joana Providência

Interpretação: Ana Bento (voz, sax e percussão), Artur Pinto (voz, bateria), Bruno Pinto (voz, guitarra), Jasmim Pinto (voz, trompete e teclado), Olívia Pinto (voz, baixo e teclado) e Úrsula Pinto (voz, teclado e violoncelo)

Cenografia, figurinos: Patrícia Costa aka Dona Pata

Desenho de luz: Mário Bessa

Co-produção: Gira Sol Azul e Teatro Viriato

Apoio: Fundação GDA

Vídeos: Maria Mónica e Joana Providência/Tomás Pereira

Público-alvo: público geral/todas as idades, famílias

Duração: 40 min. aprox.