TABUAÇO: Câmara acolhe exposição de sensibilização para a igualdade

No edifício dos Paços do Concelho de Tabuaço está patente até 28 de outubro a exposição “Degraus para a Igualdade”, por iniciativa promovida pela Comissão de Igualdade de Género, anunciou a Câmara Municipal.

Segundo um comunicado de imprensa daquela autarquia do distrito de Viseu, para além da exposição dos trabalhos que estão acessíveis a toda a comunidade, há também “atividades de sensibilização que envolvem toda a comunidade escolar”.

“A exibição dos trabalhos, propostos pela equipa Mais Sucesso e que conta também com os Serviços de Ação Social do Município, surge no âmbito das atividades previstas no I Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município de Tabuaço”, refere o documento.

O plano, “aprovado recentemente” pela Câmara e Assembleia Municipal de Tabuaço, refere a nota de imprensa, está em vigência até 2026 e contém um conjunto de atividades como é o caso da peça de teatro “Uma aventura pela igualdade” dirigida aos alunos do 3.º ao 6.º ano de escolaridade.

“As atividades têm o intuito de sensibilizar a comunidade para a importância das questões da igualdade e não discriminação e a supressão de estereótipos no processo de desenvolvimento local”, justifica o município.