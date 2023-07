Suspeito de provocar dois fogos florestais em Lamego detido pela PJ

Um homem de 62 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter provocado dois incêndios florestais em Lamego, distrito de Viseu, no sábado, anunciou hoje aquela polícia de investigação criminal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ frisou que o homem está fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, tendo sido identificado e detido numa operação do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da Polícia Judiciária, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Lamego.

“Os incêndios, ocorridos no dia 22 de julho de 2023, cerca das 18:00, colocaram em perigo uma vasta mancha florestal e agrícola, constituídas por mato, povoamentos de pinheiro-bravo, carvalhos, castanheiros, pomares e vinha, bem como vários edificados, de valor consideravelmente elevado, que não foram atingidas devido à rápida deteção e intervenção dos populares e bombeiros”.

O suspeito irá ser presente a tribunal para determinação de eventuais medidas de coação.