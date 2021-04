Semana da Saúde na Escola Secundária Viriato

Entre os dias 5 e 9 deste mês, a Escola Secundária Viriato dinamizou um conjunto de atividades que integraram a Semana da Saúde.

A iniciativa, da responsabilidade da Equipa de Educação para a Saúde, procurou abranger as várias vertentes do bem-estar, em ações que decorreram de forma presencial, mas também on line, em contexto de sala de aula e abrindo canais de congregação das comunidades educativa e envolvente.

Temas tão diversos como: alimentação saudável, prevenção da doença renal, alterações pubertárias, afetos e sexualidade ou a reflexão sobre os cuidados tendo em vista a saúde dos sistemas nervoso, endócrino e dos órgãos dos sentidos ou a realização de um rastreio de glicémia, lembraram a responsabilidade que cada um de nós tem em relação ao seu estado de saúde.

Em tempos de pandemia foi dada formação aos Assistentes Operacionais em “Prevenção e Controlo de infeção em Meio Escolar” e realizado o rastreio Laboratorial para Sars-Cov2 com testagem a docentes e não docentes.

Destacamos também as sessões Como educar emoções em cérebros digitais (aberta a Pais e Encarregados de Educação, docentes e não docentes), A Tecnologia é como os hamburgers, Projeto Promehs e Ansiedade Social: para que te quero? dinamizadas em parcerias diversas e que abordaram questões do âmbito da saúde mental e da saúde social.

Foi ainda tornada pública uma aplicação criada pela Escola com o objetivo de divulgar as ementas da cantina, os alergénios que podem existir em cada refeição e realizar a avaliação pelo utente da comida fornecida.

Mais uma vez se demonstra que a colaboração entre pares e as parcerias criadas com a comunidade e as suas instituições é fundamental para uma educação mais abrangente e consistente.