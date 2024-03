Seis homens detidos em São João da Pesqueira e na Guarda por tráfico de droga

Seis homens, com idades entre os 17 e os 26 anos, foram detidos em São João da Pesqueira e na Guarda, no âmbito de uma investigação por tráfico de drogas que decorria há dez meses, anunciou hoje a GNR.

“Na sequência das diligências de investigação, apurou-se ainda que os suspeitos faziam parte de uma rede de tráfico de estupefacientes, responsável pela venda de tais produtos nos concelhos de São João da Pesqueira, Mêda, Tabuaço, Penedono e Guarda”, explicou a GNR, em comunicado.

As detenções foram feitas na terça-feira, pelo Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira (distrito de Viseu).

Em comunicado, a GNR explicou que os militares cumpriram “seis mandados de busca domiciliária, dois mandados de busca em veículo e cinco mandados de detenção”.

A GNR apreendeu 421 doses de haxixe, 21 doses de cocaína e uma dose de ectasy, 62 euros, cinco balanças de precisão, sete telemóveis, um computador portátil, um ‘tablet’ e material de corte e embalamento de estupefaciente.

Os detidos serão ouvidos no Tribunal Judicial de Viseu para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o apoio do efetivo do Núcleo de Investigação Criminal de Lamego e de Mangualde, de binómios de droga do Destacamento de Intervenção de Viseu e de militares do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira.