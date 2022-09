SÁTÃO: Feira do livro promove escritores da região durante três dias

A Feira do Livro de Sátão, que vai decorrer entre 29 de setembro e 01 de outubro, no jardim Afonso de Albuquerque, em frente à Biblioteca Municipal da vila, vai promover escritores da região.

De acordo com um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, durante os três dias do evento, para além da animação musical, estarão também na feira do livro “alguns escritores da região”, como Elisabete Bárbara, no dia 29, Carlos Paixão (30) e Rebelo Marinho, em 01 de outubro.

“Destacamos a presença de Cristina Taquelim [dia 30], mediadora de leitura desde 1988 e narradora oral desde 1995 e é nesta qualidade que tem percorrido escolas, bibliotecas, cidades, aldeias e jardins”, afirma a nota de imprensa.

Segundo o documento, Cristina Taquelim integrou a equipa do projeto Gulbenkian Casa da Leitura e colaborou, entre 2008 e 2021, com a Universidade Católica Portuguesa na Pós-Graduação de Livro Infantil”.

A feira do livro decorre entre as 10:00 e as 17:30, sendo que no sábado, dia 01, abre às 14:00 e encerra às 21:00. Caso as condições climatéricas não sejam favoráveis, o evento terá lugar na Biblioteca Municipal.