São Pedro do Sul investe 2,2 ME na ampliação do centro de saúde

O presidente da Câmara de São Pedro do Sul disse hoje à agência Lusa que a ampliação do centro de saúde, um investimento de 2,2 milhões de euros (ME), criará melhores condições e liberta o serviço de urgência.

“Lançamos um concurso para a ampliação do atual centro de saúde, no valor de 2,2 ME, totalmente financiado pelo PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e, já temos informação que, pelo menos, um empreiteiro pediu esclarecimentos”, adiantou o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo.

O autarca disse à agência Lusa que “há bastante tempo” que o executivo desejava ampliar o centro de saúde, porque, “atualmente existem muitos serviços, com todas as salas cheias, impossibilitando a criação de novos serviços”.

“Não conseguimos colocar outras áreas ao dispor dos utentes por falta de espaço como, por exemplo, um médico dentista, que queremos implementar e ainda não avançou por falta de espaço”, notou.

Outro exemplo apontado por Vítor Figueiredo, é o do serviço de fisioterapia, “totalmente suportado pelo município”, tanto “a funcionária como o equipamento, a funcionar no centro de saúde” e que “também será requalificado para prestar melhores cuidados”.

O autarca acrescentou que “há também necessidade de aliviar o serviço de urgência, que está completamente atafulhado e é preciso libertar para criar melhores condições, tanto para os funcionários, como, especialmente, os utentes”.

“Quem se dirige a um serviço de saúde, regra geral, está enfermo e mais debilitado e o que nós queremos é que as nossas populações tenham melhores condições de acesso à saúde”, realçou.

Um serviço que Vítor Figueiredo quer que seja extensivo não só às pessoas de São Pedro do Sul, mas também de regiões vizinhas como Vouzela, Oliveira de Frades e Castro Daire (igualmente concelhos do distrito de Viseu), pois são “também beneficiadas”.

Ou seja, “as pessoas de outros municípios vizinhos saem beneficiadas, porque o serviço de urgência terá mais espaço e com isso, mais disponibilidade”.

O atual edifício, situado à entrada da vila, junto ao parque das Nogueiras, está construído sobre o comprimento (da estrada para o outro extremo) e a ampliação será ao fundo, criando a configuração de L.