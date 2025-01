AEMITEQ DESENVOLVE PROJETO DE FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA PARA POTENCIAR EMPREGABILIDADE ATÉ 2027

A AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, entidade especializada

em controlo químico da qualidade, promove o desenvolvimento da sua componente

formativa do projeto “Pessoas 2030”, cofinanciado pela União Europeia. Este projeto, com

conclusão prevista para maio de 2027, tem como objetivo principal promover a

aprendizagem ao longo da vida e facilitar transições profissionais.

As formações são organizadas em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) de 25

ou 50 horas, capitalizáveis para a obtenção de qualificações constantes do Catálogo

Nacional de Qualificações. Destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos,

empregados ou desempregados, incluindo aqueles em risco de desemprego. As áreas de

formação abrangem setores como Gestão e Administração, Tecnologia dos Processos

Químicos, Indústrias Alimentares, Ciências Farmacêuticas, entre outros relevantes para o

mercado de trabalho atual.

Os participantes que concluírem as formações com aproveitamento e uma assiduidade

mínima de 90% terão direito a um subsídio de alimentação, conforme as diretrizes do

programa. A AEMITEQ prevê alcançar 2.860 participantes ao longo do projeto.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem contactar a AEMITEQ através

do e-mail formacao@aemiteq.pt ou pelo telefone +351 239 494 745. Este projeto reforça o

compromisso da AEMITEQ em potenciar a empregabilidade da população ativa, alinhando

as competências dos formandos com as necessidades do mercado de trabalho.