Associação intermunicipal Planalto Beirão aprova orçamento de 31,5 ME para 2025

A Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) aprovou hoje por unanimidade um orçamento de 31,5 milhões de euros (ME) para 2025, ano de “muitos projetos” e de recolha e tratamento de lixos.

“O orçamento para 2025 é de 31,5 ME. Nas receitas temos 14 ME na recolha de resíduos e 7,7 ME no tratamento de resíduos e cerca 3 ME na taxa e gestão de resíduos”, detalhou o secretário executivo da AMRPB, José Portela.

No decorrer da assembleia intermunicipal da associação do Planalto Beirão de hoje, José Portela indicou ainda o investimento de 2,5 ME, financiado pelo Fundo Ambiental, para a construção de duas estações de tratamento de água (ETA), uma em Mangualde e uma outra em Viseu.

No que diz respeito ao plano plurianual de investimentos (PPI), a cinco anos, a Planalto Beirão tem “muitos projetos” em cima da mesa para realizar, como “selar a título definitivo o aterro sanitário, cerca de cinco hectares, em 1,5 ME”, exemplificou.

“Em julho inaugurámos uma linha e pavilhão de compostagem, com cerca de quatro mil metros quadrados e, a ideia é construir um segundo parque de compostagem de seis mil metros quadrados de área”, adiantou José Portela.

No âmbito da recolha de resíduos a Planalto Beirão vai arrancar em 2025 com o projeto “sou resto, mas ainda presto” e o “objetivo é, no primeiro ano, conseguir recolher 2,8 toneladas de resíduos alimentares”.

Nos 19 municípios da AMRPB, no ano piloto, cinco veículos irão recolher dos contentores castanhos resíduos alimentares que serão usados por 838 estabelecimentos e 930 habitações.

Em cima da mesa está também um outro projeto para a recolha de resíduos têxteis que “alguns municípios já praticam, mas que a associação do Planalto Beirão tem a responsabilidade de fazer”, defendeu o vice-presidente da assembleia intermunicipal, e presidente a Câmara Seia, Luciano Ribeiro, que hoje presidiu à sessão.

Na reunião foi também aprovada, por unanimidade, a proposta da nova tarifa, apresentada por José Portela, “que vai sofrer um aumento de 4,98 euros para os municípios, mas que, na prática, não acontece, porque também são retiradas taxas”.

“Hoje temos uma associação forte, com capacidade de enfrentar os desafios do futuro”, defendeu o presidente do conselho diretivo do Planalto Beirão, e presidente do Câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia.

A associação da região do Planalto Beirão é constituída por 19 municípios: Aguiar da Beira, Gouveia e Seia, no distrito da Guarda, Oliveira do Hospital e Tábua (distrito de Coimbra), além de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).