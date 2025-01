ISENÇÃO DE DERRAMA para Empresas e Negócios com Volume até 150.000,00€

Município de Nelas mantém medida de isenção de derrama de modelos de negócio com volume até

Cento e Cinquenta Mil Euros (150.000€), no intuito maior de apoiar o pequeno negócio, as micro e

pequenas empresas, os negócios unipessoais, o comércio local e tradicional, incentivando ainda o

empreendedorismo e as novas ideias de negócio que dão os primeiros passos.

Uma iniciativa que prescinde de receita geral, mas que estimula a economia local, cria rendimento e

gera valor. A medida foi adotada em todo o País no período da pandemia, mas foi paulatinamente

deixada de ser aplicada. O atual Executivo manteve-a, no entanto, durante todo o mandato.

Mais comércio local e tradicional e mais empreendedorismo no Município do Coração do Dão.