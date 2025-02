Câmara de Mortágua abre concurso para segunda ampliação do parque industrial

A Câmara de Mortágua aprovou a abertura de um concurso público para a execução das infraestruturas da segunda ampliação do parque industrial Manuel Lourenço Ferreira, que representará um encargo superior a quatro milhões de euros.

“A empreitada tem o preço base de concurso de 4.152.697,29 euros e um prazo de execução de 365 dias”, anunciou a autarquia.

De acordo com a Câmara de Mortágua, a empreitada integrará “terraplenagens, drenagem de águas pluviais, pavimentações, equipamento de sinalização e segurança, rede de gás, infraestruturas de eletricidade, rede de águas de abastecimento, rede de saneamento básico, além de obras acessórias”, como integração paisagística e passeios.

O presidente daquele município do distrito de Viseu, Ricardo Pardal, lembrou que a segunda ampliação do parque industrial era um dos compromissos do seu programa.

“Em três anos elaborámos o Plano de Pormenor da segunda fase de ampliação, procedemos à revisão do PDM [Plano Diretor Municipal], elaborámos o projeto, o estudo prévio, aprovámos o projeto de execução, preparámos as peças procedimentais, pedimos os pareceres que eram necessários, e estamos agora em condições de lançar o procedimento concursal”, frisou.

Para o autarca, este investimento “é um passo significativo e da maior importância” no caminho que a Câmara está a fazer “para o desenvolvimento e crescimento sustentado de Mortágua, para a fixação de pessoas e empresas”, a par de uma Estratégia Local para a Habitação que permitirá “fixar trabalhadores e quadros qualificados, especialmente jovens”.

Ricardo Pardal explicou que esta nova ampliação do parque industrial permitirá praticamente duplicar a área da primeira ampliação e a realização de investimentos na ordem de 40 milhões de euros a curto e médio prazo.

Esta ampliação é o “segundo maior investimento direto alguma vez lançado pelo município (apenas superado pelo concurso lançado em 2008 para a construção do Centro Educativo), com repartição de encargos nos anos de 2025 e 2026”.

O município apresentou uma candidatura para financiamento da execução do investimento por fundos comunitários (PT2030).

Paralelamente, estão a decorrer as inscrições para manifestação de interesse na aquisição de lotes que integram segunda ampliação do parque industrial.

“A ampliação do parque industrial vai ocupar uma área de 20 hectares, dividida em 13 lotes, tendo o município já adquirido a quase totalidade dos terrenos”, acrescentou.

Até agora, a aquisição dos terrenos representou um investimento de cerca de 800 mil euros, totalmente suportado pelos cofres do município.

“É nosso objetivo que as pessoas escolham Mortágua para trabalhar, para viver e constituir família, criando oportunidades para aqui se fixarem”, afirmou Ricardo Pardal.

O autarca lembrou que já existem “várias medidas de apoio às empresas e às pessoas, nomeadamente em sede de IMI, IRS, apoios socioeducativos”, às quais se juntam “um parque industrial dinâmico”, qualidade de vida e novos projetos na área do tecido económico e da habitação.