Saiba os seus direitos antes de celebrar um contrato de crédito!

Contrair um crédito é assumir uma responsabilidade

durante um determinado período de tempo, pelo que é de extrema importância munir-se de

toda a informação antes de o fazer.

Previamente à celebração de um crédito, o consumidor tem direito a obter informação clara e

completa sobre todas as caraterísticas, condições e custos do empréstimo.

Estas informações devem constar da Ficha de informação normalizada europeia (FINE), no

caso do crédito à habitação e de outros créditos hipotecários ou da Ficha de informação

normalizada (FIN), no caso do crédito ao consumo. Estas têm como objetivo auxiliar na

comparação entre diferentes propostas e permitir que seja tomada uma decisão adequada à

situação financeira do consumidor.

Nesta fase a instituição de crédito deve avaliar a capacidade do consumidor para pagar o

crédito, devendo esclarecer todas as dúvidas deste e apresentar uma avaliação rigorosa dos

riscos que este corre ao contratar o crédito.

O consumidor tem direito a receber uma minuta do contrato antes da sua assinatura e a

receber uma cópia do contrato no momento da contratação do crédito.

Não menos importante é o direito que o consumidor tem a receber periodicamente um

extrato detalhado com informação sobre a evolução do empréstimo.

As instituições de crédito não podem cobrar comissões pela emissão de declarações de dívida,

quando sejam solicitadas para o pedido de acesso a apoios ou prestações sociais e a serviços

públicos. Esta proibição de cobrança de comissões aplica-se até ao limite de seis declarações

anuais.

O consumidor pode ainda amortizar, de forma parcial ou total, o valor do crédito antes do

prazo previsto no contrato. Para tal deve informar previamente a instituição e poderá ter de

pagar uma comissão de reembolso antecipado.

Nas situações em que o consumidor efetue a amortização antecipada total do crédito, a

instituição deve emitir declaração de distrate no prazo máximo de 14 dias úteis a contar da

data de extinção do contrato

