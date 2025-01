Residência universitária em Lamego pronta a tempo do próximo ano letivo

Estão a avançar a bom ritmo as obras de construção da primeira residência de estudantes do ensino superior a criar em Lamego. A nova unidade nasce da reabilitação de dois edifícios históricos, situados numa zona nobre da cidade – a Praça do Comércio -, que vão criar um total de 46 camas. Deve entrar em funcionamento no início do próximo ano letivo.

A futura residência foi planeada para proporcionar as melhores condições de estadia, bem-estar e conforto para os alunos, de modo a contribuir para a igualdade de oportunidades, integração social e bom desempenho académico. Terá diversas tipologias e áreas comuns (cozinha, salas de refeições, de convívio e de estudo, lavandaria, entre outras).

“Trata-se de um dos investimentos mais importantes realizados em Lamego nos últimos anos. Este projeto responde à atual crise na habitação, aumentando a oferta do mercado para habitação estudantil, nomeadamente para estudantes bolseiros. Também contribuirá para a consolidação do ensino superior público em Lamego e para atrairmos mais talento jovem”, fundamenta o Presidente Francisco Lopes. O autarca acredita ainda que também promoverá o rejuvenescimento da zona alta da cidade e dinamizará a sua atividade económica.

A criação da nova residência universitária está a ser desenvolvida no âmbito do Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A obra está a ser executada pelo Município de Lamego. O valor da adjudicação da reabilitação dos imóveis ascendeu a 1.490.800,17€, acrescido de IVA.