Residência artística termina com exposição na Casa do Miradouro

A residência artística “Call me shakes”, da fase final do projeto “Shakespeare is whaaat?”, da companhia ArDemente, vai terminar com uma exposição, na Casa do Miradouro, em Viseu, entre quinta-feira e sábado.

Segundo a ArDemente, esta exposição “sintetiza a viagem e encontros que a companhia foi tendo ao longo do último mês”.

Será possível “assistir ao processo de pesquisa sobre o teatro shakespeariano associado à historiografia da arte ‘drag’ e também a um resumo das conversas promovidas com Cláudia Jardim, Diogo Bento e Hugáceo Crujiente que aconteceram em Viseu durante o mês de novembro”, acrescenta.

Este projeto é financiado pelo município de Viseu (através do programa Eixo Cultura).