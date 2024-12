Região Viseu Dão Lafões aprova orçamento de 21,7 ME para 2025

A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões aprovou o orçamento para 2025, por unanimidade, em assembleia intermunicipal, num valor de cerca de 21,7 milhões de euros (ME), disse hoje o secretário executivo.

“A área da mobilidade e dos transportes continuará a ser um eixo de intervenção crucial na atividade da comunidade, por aquilo que representa para a coesão social e territorial da região, nomeadamente no transporte público de passageiros, no transporte a pedido e ainda na mobilidade suave”, destacou Nuno Martinho.

Em comunicado de imprensa, o secretário executivo da comunidade Viseu Dão Lafões referiu que o orçamento foi aprovado por unanimidade, numa assembleia intermunicipal que decorreu em Vouzela, na tarde de segunda-feira.

Entre as outras áreas em destaque pela comunidade, para desenvolver no próximo ano, estão a da “proteção civil intermunicipal e a defesa e resiliência da floresta”, a par do que já tem “acontecido nos últimos anos com os atores do território” dos 14 concelhos.

Nuno Martinho referiu ainda, entre outros, a “continuidade do trabalho intermunicipal, que tem vindo a ser desenvolvido, em áreas como a transformação digital, a coesão e inovação social, a promoção turística, a cultura e a educação”.

“Na Estratégia Viseu Dão Lafões 2030, a área da digitalização e da modernização foi assumida como um vetor chave. Assim, a comunidade e os seus municípios associados continuam a apostar nas ações estruturantes” desta área, destacou.

Um trabalho iniciado em 2024 e que permite “reduzir assimetrias regionais no acesso a bens e serviços públicos, acelerar a transição digital, obter ganhos de eficiência e eficácia na gestão e partilha de informação e estimular a inovação e a transformação digital”.

A reunião contou com a liderança do vice-presidente do conselho intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, e também autarca de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, que agradeceu a todo o tecido institucional.

“Um ativo determinante no desenvolvimento de todos os projetos e iniciativas no território. A CIM Viseu Dão Lafões continua a assumir-se como uma instituição de reconhecido mérito no panorama da intermunicipalidade, mobilizando, hoje, um conjunto de projetos e iniciativas decisivas para a competitividade do território e para cada um dos seus municípios”, defendeu Vítor Figueiredo.

Em 2023, a CIM Viseu Dão Lafões realizou a sua assembleia intermunicipal em Oliveira de Frades onde aprovou, também por unanimidade, o orçamento para 2024, no valor de 20 ME.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).