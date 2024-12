Região Dão Lafões vai estudar gestão de transportes urbanos para Viseu

O executivo municipal aprovou hoje por unanimidade a realização de um estudo, por parte da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, sobre a gestão dos transportes urbanos da cidade deve ser municipal ou intermunicipal.

“A CIM vai fazer um estudo que determinará quem vai fazer a gestão dos transportes urbanos. O ideal é que fosse uma entidade que não o Município de Viseu, que gerisse o sistema de transportes no território, mas o estudo é que ditará a solução”, defendeu o vice-presidente da Câmara Municipal de Viseu, João Paulo Gouveia.

Na reunião pública do executivo camarário de hoje foi aprovado, por unanimidade, o despacho para que o estudo se realize de forma a “apurar a viabilidade de concretização da delegação de competências” do transporte público de passageiros municipais para a CIM Viseu Dão Lafões através de contrato interadministrativo.

Em maio, o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, assumiu que ia abrir um novo concurso para os transportes públicos no concelho, devido ao prejuízo de 1,5 milhões de euros (ME) em 2023 e a “muitas vicissitudes” do sistema.

“Demos conta de um sistema que, por muitas vicissitudes, não está a corresponder aos problemas. Tem críticas e, ainda por cima, causa o transtorno grande à Câmara de um défice de 1,5 ME”, justificou Fernando Ruas.

No final dessa reunião, o autarca disse aos jornalistas que o sistema de transportes do concelho – Mobilidade Urbana de Viseu (MUV) – “iria ser altamente deficitário para a Câmara, de uma forma incomportável”, e, até ao novo concurso, iria ser feito “um ajuste direto de acordo com o operador”.

O autarca esclareceu que, uma outra solução, já que o atual concurso está em vigor até 2029, “seria manter a situação, mas isso obrigava a autarquia a desembolsar 1,5 ME por ano e as pessoas a não estarem satisfeitas”.

Hoje, no final da reunião, os vereadores da oposição – eleitos pelo Partido Socialista (PS) – disseram aos jornalistas que “já vem tarde, há muito que a gestão devia estar na responsabilidade da CIM Viseu Dão Lafões”.

“Vários municípios já integraram esse projeto e Viseu teria sido fundamental para dar escala ao projeto. Sairíamos todos beneficiados, infelizmente a Câmara de Viseu, na altura, não quis e esperemos que agora corrija isso”, sustentou João Azevedo.

Os transportes serem geridos pela CIM “beneficia os utentes e o território, porque baixaria todo um investimento dos municípios” nesse setor e, “certamente, haveria mais rede de mobilidade em função das necessidades”, acrescentou.

A CIM Viseu Dão Lafões integra os municípios de Aguiar da Beira (do distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (do distrito de Viseu).