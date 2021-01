Recuperar o primeiro e mais duradouro slogan turístico de Viseu

A assinatura “Viseu Cidade-Jardim” remonta aos anos 30 do século XX, e é o primeiro e mais duradouro slogan turístico de Viseu. A sua formal e muito profusa adoção no plano promocional da cidade resulta da ação da Comissão de Iniciativa e Turismo, administrada à altura pelo Vereador Francisco Almeida Moreira, “O Capitão”.

No atual contexto de crise de saúde pública, o Município considera ser especialmente estratégica a aposta na valorização turística de recursos naturais locais, de produtos e eventos associados a natureza, ar livre e a atividades culturais e físicas seguras e em rotas emergentes como a Rota da Nacional 2 e do Caminho Português Interior de Santiago, onde Viseu dispõe de uma posição e potencial muito relevantes.

Depois de “2017, Ano Oficial para Visitar Viseu”, “Viseu, Cidade Europeia do Folclore 2018”, “Viseu 2019, Destino Nacional de Gastronomia”, “Viseu 2020. Luz, Câmara, Ação”, Viseu dedica agora o ano de 2021 à sua identidade histórica que se apresenta, simultaneamente, como uma resposta aos tempos do presente e do futuro próximo.

“A afirmação de Viseu como Cidade-Jardim, sustentável, equilibrada, mais verde, inteligente e solidária, está perfeitamente alinhada com os desafios com que o país e o mundo se deparam. Posiciona o nosso concelho no centro do debate de tendências emergentes, como as alterações climáticas, o turismo sustentável e a forma como as cidades médias surgem como garante de qualidade de vida”, conclui António Almeida Henriques.