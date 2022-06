Quinta da Cruz, em Viseu, acolhe festival Educarte a partir de terça-feira

A Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea, em Viseu, vai acolher os quase 600 participantes do festival de práticas artísticas Educarte, pondo à prova a sua criatividade e imaginação, a partir de terça-feira.

Até quinta-feira, o festival terá participantes de onze escolas, jardins de infância e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do distrito de Viseu.

Segundo a Câmara de Viseu, que organiza o Educarte (através da Quinta da Cruz), em parceria com a Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, os participantes poderão “aproveitar dezenas de atividades e oficinas criativas que juntam as artes visuais e performativas e a natureza numa só experiência”.

“Nesta edição, os desafios levarão os participantes pelos trilhos da Quinta da Cruz, à descoberta da sua biodiversidade”, e também proporcionarão a “aprendizagem e prática de técnicas artísticas como a modelagem em barro ou a cianotipia, o sopro em gotas de tinta e outros trabalhos manuais”.

Na quinta-feira, no encerramento do festival, irá realizar-se um espetáculo de teatro, com música ao vivo, intitulado “As ideias são como as sementes”.

O desafio para o espetáculo está lançado: “Não te sentes, confortavelmente, a assistir a esta inquietante aventura, arregaça as mangas e envolve-te nesta missão que também é tua. A personagem desta história é desafiada pela sua avó, numa graciosa metáfora sobre esta grande família chamada natureza”.

O festival Educarte tem como objetivo “envolver a comunidade na criação artística, promover a diversidade cultural, o diálogo intercultural e a coesão social” e, ao mesmo tempo, promover “a arte nas suas várias vertentes”.