Queijaria Vale da Estrela recebe distinção no World Cheese Awards

Um requeijão e um queijo da queijaria Vale da Estrela, situada em Mangualde, foram distinguidos no World Cheese Awards, que decorreu no País de Gales.

Na primeira vez que concorreu ao World Cheese Awards, um dos concursos mais reconhecidos a nível mundial que conta com mais de 30 anos e um painel de especialistas no júri provenientes de 38 países, e com os queijos avaliados em prova cega, ou seja, sem identificação prévia da Marca, a Queijaria Vale da Estrela obteve a mais alta distinção possível pelo seu Requeijão Serra da Estrela DOP com a classificação de “Super Gold” na edição de 2022 que decorreu no País de Gales com 4.000 queijos provenientes de 40 países, dando sequência às medalhas de ouro recebidas em 2021 e 2022 no concurso nacional organizado pelo CNEMA. Foi ainda considerado o melhor dos Queijos Portugueses a concurso.

No mesmo certame, a Queijaria Vale da Estrela submeteu ainda a concurso o seu Queijo da Serra da Estrela Velho DOP, com o objetivo de dar a conhecer um produto menos conhecido a nível internacional, tendo o mesmo sido igualmente distinguido, neste caso com a medalha de Bronze.

A distinção atribuída ao Queijo Velho DOP produzido na Queijaria Vale da Estrela segue-se ao reconhecimento em 2019, em Paris, onde, pela primeira vez, um queijo da Serra da Estrela Velho DOP foi distinguido no Mondial du Fromage, um dos concursos internacionais de maior renome a par do World Cheese Awards, revelando a qualidade de excelência de um queijo produzido artesanalmente.