PSP – Detenção de indivíduo pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes e prosseguindo os seus objetivos de prevenção e combate à criminalidade, no dia 24 de fevereiro, durante a manhã, desencadeou uma operação policial que culminou com a detenção de um cidadão, de 39 anos de idade, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De salientar que o suspeito já está referenciado por esta Polícia pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, recorrendo o mesmo ao abastecimento de droga na cidade do Porto para vender nesta cidade de Viseu.

Da detenção resultou a apreensão de cerca de 85 doses individuais de heroína e 60 doses individuais de cocaína.

Esta operação desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal focou o combate ao tráfico de estupefaciente promovendo o aumento do sentimento de segurança da população Viseense.