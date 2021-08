PSP – Atividade Operacional

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito da sua atividade

operacional de combate à sinistralidade rodoviária, comunica que, no período compreendido entre

01H50 de dia 26 e as 04H15 do dia 27 do corrente mês, policias da Esquadra Sede deste Comando,

procederam à detenção de 05 cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais:

 04 cidadãos do sexo masculino de 21, 28, 29 e 32 anos de idade, por condução sob

efeito do álcool, com taxas de alcoolemia de 1,38g/l, 2,13g/l, 1,47g/l, e 1,69g/l de

álcool no sangue, respetivamente.

 01 cidadão do sexo masculino de 50 anos de idade, por desobediência, recusa em

efetuar o teste de alcoolemia.

Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial desta cidade.