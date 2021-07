PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra Sede, informa

que no dia 27 do corrente mês, pelas 02H27, na Avª cidade de Salamanca procedeu à detenção de um

cidadão, de 54 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência de álcool, TAS

2,18g/l.

No dia 28, pelas 23H00, os Polícias da Esquadra Sede procederam à detenção de um cidadão

de 31 anos de idade por agressão aos Polícias.

Após comunicação do Centro de Comando e Controlo desta Polícia de que um cidadão

andava a pontapear os veículos que se encontravam estacionados na Feira de S. Mateus, de imediato

os Polícias da Esquadra Sede deslocaram-se ao local, tendo vindo a localizar o suspeito junto a um

Bar sito na Estrada Velha de Abraveses, onde também tinha pontapeado as portas do referido

estabelecimento. Aquando da interceção e na tentativa de o identificar, o suspeito agrediu os Policias

com pontapés, pelo que lhe foi dada voz de detenção.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial desta cidade.