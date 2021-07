PSP – Atividade Operacional

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra Sede,

informa que no dia 11 do corrente mês, da parte da tarde, na localidade de Alcafache, um polícia

desta esquadra de Viseu que se encontrava de férias acompanhado de outros dois que se encontravam

de folga, reconheceram um cidadão, de 27 anos de idade, sob o qual pendiam dois mandados de

detenção e condução ao estabelecimento prisional para cumprimento de 6 anos de pena efetiva.

Imediatamente foram encetadas diligências no sentido solicitar apoio à Guarda Nacional

Republicana de Mangualde que rapidamente enviou meios para o local, que em conjunto com os

Polícias deste Comando Distrital interceptaram o cidadão e permitiram a sua detenção e condução ao

Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu.

Depois dos trâmites legais o detido foi transportado ao estabelecimento prisional da Guarda,

para cumprimento de pena efetiva.

Tendo em conta a situação epidemiológica e o estado de calamidade que vivemos, a PSP de

Viseu continuará a intensificar as operações de fiscalização e a garantir o cumprimento das medidas e

normas adotadas.