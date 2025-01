PROJETO EDUCATIVO “COMER BEM, CRESCER FELIZ” REGRESSA ÀS ESCOLAS DO CONCELHO ESTE ANO LETIVO COM NOVAS AÇÕES PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DE LITERACIA ALIMENTAR ESAÚDE NUTRICIONAL

O projeto “Comer Bem, Crescer Feliz”, promovido pela CIM Viseu Dão Lafões, decorre ao longo deste

ano letivo na EB da Feira, Canas de Senhorim, junto dos 51 alunos do 1o, 2o e 3o anos e conta já com

três ações dedicados à Cenoura, à Castanha e à Maça de Bravo de Esmolfe. Recorrendo a um divertido

jogo do tabuleiro gigante, as crianças aprendem sobre a importância de ingerir alimentos salutares e

benéficos para a saúde, enquanto, em equipa, ultrapassam desafios práticos e divertidos, atividades que

permitem também fomentar a partilha de ideias, e promover a concentração, o raciocínio lógico e o

pensamento crítico e criativo.

Na sua primeira semana de atividade deste ano letivo, o “Comer Bem, Crescer Feliz” marcou presença

com a temática “A Caça às Cenouras”, em que os alunos refletiram sobre a importância de consumir

legumes de forma regular, reconhecendo as diversas propriedades nutritivas da cenoura. Seguiu-se, em

novembro, a atividade pedagógica “O Mundo das Castanhas”, em que as crianças puderam conhecer a

origem, características e benefícios da castanha para a saúde, e aprender sobre o dia de São Martinho,

explorando a tradição portuguesa de assar e comer castanhas. Neste mês de janeiro, a Maçã de Bravo

de Esmolfe e a Maçã da Beira Alta assumiram o papel de alimentos de excelência na atividade “Missão

no Pomar – Maçã Bravo de Esmolfe”, em se abordou a importância dos produtos de origem biológica e

da época, nomeadamente, a Maça Brava de Esmolfe enquanto produto DOP, típico da região de Viseu

Dão Lafões, que se destaca tanto pelas suas características nutricionais e benefícios para a saúde, como

pela sua versatilidade na elaboração de pratos salutares e saborosos.