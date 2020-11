Programação das três Secções Competitivas do Festival Caminhos já é conhecida

À boleia da diversidade de géneros, estilos e contextos que, a cada ano, marcam a sétima arte nacional, os Caminhos regressam a Coimbra, entre 9 de novembro e 5 de dezembro, para provar que há cinema português para todos. Com a exibição de quase centena e meia de filmes, as secções competitivas do Festival Caminhos do Cinema Português arrancam já na próxima semana e trazem consigo estreias nacionais e um candidato a representar Portugal nos Óscares.

À Seleção Caminhos, principal secção competitiva do Festival, concorrem animações, documentários e ficções produzidas em contexto profissional. Nela convergem, por isso, os principais filmes portugueses do ano. “Um Animal Amarelo”, de Felipe Bragança, “Surdina”, de Rodrigo Areias, e “Patrick”, de Gonçalo Waddington, são apenas três das 44 películas a concorrer nesta seleção. “Submissão”, de Leonardo António, e “Aos Nossos Filhos”, de Maria de Medeiros, fazem a sua estreia nacional no Caminhos. Também “Listen”, de Ana Rocha, um dos quatro filmes na corrida para representar Portugal nos Óscares, não poderia deixar de figurar entre os selecionados.

Separados por medidas, unidos pela cultura

Naquela que é a sua XXVI Edição, o Festival estende a programação durante quase um mês – decisão motivada pelo contexto atípico que este ano se atravessa. Nas palavras da Direção do Caminhos, “prorrogar a duração do Festival permite reduzir a intensidade da programação diária para um máximo de duas sessões por dia no mesmo espaço, o que, por sua vez, reduz o número de contactos e interações”. Asseguram ainda que o intervalo entre duas sessões consecutivas é usado para desinfetar a sala de exibição.

Distanciamento físico, uso de máscara e desinfeção das mãos são também cuidados obrigatórios em todas as sessões, daí que o ‘slogan’ deste ano seja “separados por medidas, mas unidos pela cultura”. Tiago Santos, da direção do Festival, explica que a frase escolhida brinca com a dicotomia entre distância física e distância social. “A verdade é que a distância que nos separa é apenas física, pois, enquanto sociedade, partilhamos uma matriz comum. No Caminhos, acreditamos que o cinema faz parte dessa matriz e que, por isso, o Festival é um espaço onde nos encontramos a nós mesmos e aos outros”, reflete.

Seleções Ensaios e Outros Olhares

Apesar do nome, nem só de cinema português vive o Festival Caminhos. Prova disso mesmo é a Seleção Ensaios que, voltada para filmes produzidos em contexto académico ou de formação técnico-profissional, reúne trabalhos de escolas portuguesas e estrangeiras. Por seu lado, a Seleção Outros Olhares reúne exercícios ensaísticos e experimentais que valorizam a sensação em detrimento do argumento.

As Seleções Ensaios e Outros Olhares completam, assim, o pódio das secções competitivas do Festival, antecipando-se à Seleção Caminhos. Se as duas primeiras decorrem entre 13 e 19 de novembro, só a 20 de novembro é que a última começa, prolongando-se até dia 28.

Ainda que a cerimónia de encerramento esteja marcada para a noite de 28 de novembro, o Caminhos dinamizará mostras paralelas e exposições que manterão Coimbra no epicentro da cinematografia nacional até ao dia 5 de dezembro.