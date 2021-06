Programa Nacional de Desporto para Todos 2021+ até 11 de junho

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) abre hoje, até ao dia 11

de junho, as candidaturas à edição extra do Programa Nacional de Desporto

para Todos – o PNDpT 2021+, exclusivamente para clubes desportivos.

No âmbito da aprovação, em Conselho de Ministros, do Fundo de Apoio para a

Recuperação da Atividade Física e Desportiva, o IPDJ reforçou o PNDpT 2021,

numa aposta clara da promoção da saúde e dos estilos de vida saudáveis entre

todos os segmentos da população.

O PNDpT, que este ano envolve um montante global de 3 milhões de euros,

apoia o desporto para todos e a prática informal, recreativa, intergeracional, não

competitiva federada, tendo já apoiado mais de 1300 projetos, num investimento

total que supera os 18 milhões de euros.

Todas as informações sobre os programas e as formas de se candidatar, são

disponibilizadas no portal do Instituto Português do Desporto e Juventude:

https://ipdj.gov.pt/programa-nacional-de-desporto-para-todos