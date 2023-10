Congresso em Sernancelhe sobre Aquilino Ribeiro assinala 60 anos da morte do escritor

Os 60 anos da morte de Aquilino Ribeiro vão ser assinalados com um congresso em Sernancelhe, concelho natal do escritor, por iniciativa da Câmara Municipal desta vila e pela Universidade de Aveiro, foi hoje anunciado.

“No ano em que assinalam 60 anos da morte de Aquilino Ribeiro, Sernancelhe prepara-se para organizar, em parceria com a Universidade de Aveiro, o congresso ‘Académicos, Escritores, Pintores, Políticos e Santos no Universo Aquiliniano’”, informa a autarquia, num comunicado hoje divulgado.

Durante os dias 17 e 18 de novembro, o Auditório Municipal de Sernancelhe, no distrito de Viseu, será o centro de “um importante fórum de reflexão em torno de Aquilino Ribeiro com académicos de grande qualidade”, sublinha a Câmara.

Os oradores “abordarão a vida e obra do mestre das letras portuguesas em dois painéis distintos: ‘Arte, História e Literatura na Obra de Aquilino Ribeiro’ e ‘O Direito, a Matemática e a Religião na Obra de Aquilino Ribeiro’”.

Na sessão de abertura intervirão o presidente da Câmara de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago, o diretor da revista literária aquilino, Paulo Neto, e o reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Ferreira.

Os diferentes painéis do encontro, sublinha a autarquia, são reconhecidos pelo Centro de Formação da Associação de Escolas do Douro e Távora, organismo tutelado pelo Ministério da Educação, como formação certificada para professores.

No primeiro painel, António Valdemar, jornalista e membro da Academia Portuguesa de Ciências, irá falar sobre “Camões visto por Aquilino” e o jornalista Henrique Monteiro discorrerá sobre a vida e obra do Mestre das Terras do Demo.

No sábado, Maria Eugénia Pereira, docente da Universidade de Aveiro, deter-se-á sobre Aquilino Ribeiro e Anatole France, enquanto, depois, Anabela Oliveira, professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, abordará o tema “Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara: a inquietude dos olhares”.

Fernando Alexandre, do Instituto Politécnico de Viseu, fará, por seu lado, uma análise aos “Gradientes sensoriais e franciscanismo peculiar em Humildade Gloriosa, de Aquilino Ribeiro”.

Paulo Neto, diretor da revista aquilino, fará uma reflexão sobre “Um livre-pensador num ‘universo de fósseis’: Anastácio da Cunha. O Lente Penitenciado, de Aquilino Ribeiro”.

Maria de Fátima Marinho, da Universidade de Porto, apresentará “Aquilino e o ‘génio da desgraça’” e José Cândido de Oliveira Martins, da Universidade Católica, analisará “Aquilino Ribeiro e o método da crítica histórico-literária em Camões, Camilo, Eça e Alguns Mais”.

Ainda no sábado, Celina Arroz, da Universidade Nova (Lisboa), abordará o tema “Leal da Câmara: O artista plástico e caricaturista na escrita e vida de Aquilino Ribeiro” e, a encerrar, intervirá Maria Eugénia Pereira, da Universidade de Aveiro.

O congresso, que conta com momentos musicais, é gratuito e aberto à comunidade, mas de inscrição obrigatória, até dia 10 de novembro, através da página da internet do Centro de Formação da Associação de Escolas do Douro e Távora.