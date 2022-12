Homem de 61 anos detido por posse ilegal de armas em Moimenta da Beira

O Comando Territorial de Viseu da GNR deteve “um homem de 61 anos por posse ilegal de arma e munições”, no concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, anunciou a Guarda.

Segundo uma nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, a detenção ocorreu “no âmbito de uma ação de fiscalização relativa à atividade de armazenamento e fragmentação de veículos em fim de vida” em que os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) constataram que existia incumprimento às normas da atividade.

A GNR esclareceu que, entre os incumprimentos, registava-se a “falta de licenciamento para a atividade e incumprimento dos requisitos relativos ao armazenamento e tratamento dos veículos”, tendo sido “elaborado o respetivo auto de contraordenação”.

“No decorrer da ação apurou-se que o suspeito era detentor de uma arma e munições, sem registo ou qualquer tipo de documentação, motivo que levou à sua detenção e à apreensão de uma arma de caça, 20 cartuchos e 29 munições”, descreveu.

O detido foi constituído arguido e será presente no Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

A operação do (NPA) de Moimenta da Beira contou com o reforço do Posto Territorial de Moimenta da Beira e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR em Moimenta da Beira.