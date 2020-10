Programa Cuida-te + IPDJ ativa a Edição de 2020 Dispositivo 2.2

No âmbito do Programa Cuida-te + e de acordo com a Portaria n.º 258/2019 de 19 de agosto e o respetivo ponto 1 do Artigo 9º do Regulamento sobre a participação de outras entidades, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. ativa a Edição de 2020 do Dispositivo 2.2 Educação para a Saúde, a nível nacional, abrindo candidaturas a entidades organizadoras.

Segundo a Portaria n.º 258/2019 de 19 de agosto do Programa Cuida-te +, poderão candidatar-se entidades que se incluam numa das seguintes categorias:

Estabelecimentos de ensino básico, secundário ou superior;

Associações e federações de associações de jovens inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ);

Organizações não-governamentais (ONG);

Instituições particulares de solidariedade social (IPSS);

Outras entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, que prossigam os objetivos enquadrados nas áreas de intervenção do Programa;

Autarquias locais.

A apresentação de candidaturas é efetuada através de preenchimento de formulário em aplicação eletrónica própria, disponível em https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/cuida_te

Calendarização: